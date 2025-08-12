Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand im Dachbereich, Unfall beim Rangieren

Aalen (ots)

Winterbach: Brand im Dachbereich

Am Dienstagmorgen wurde gegen 09:45 Uhr ein Feuer in der Straße Langer Weg gemeldet. Aus noch unklarer Ursache gerieten Teile eines Hausdaches unter der installierten Photovoltaikanlage in Brand. Das Feuer konnte schnell gelöscht und ein noch größerer Schaden verhindert werden. Bei dem Löscheinsatz wurden zwei Feuerwehrleute leicht verletzt, die vorsorglich ins Krankenhaus kamen. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 75.000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Weinstadt: Unfall - beim Rangieren übersehen

Am Dienstagmorgen, gegen 05:30 Uhr rangierte ein 35-Jähriger mit einem Linienbus in der Strümpfelbacher Straße rückwärts und übersah dabei den hinter ihm stehenden BMW eines 65-Jährigen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro.

