PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand im Dachbereich, Unfall beim Rangieren

Aalen (ots)

Winterbach: Brand im Dachbereich

Am Dienstagmorgen wurde gegen 09:45 Uhr ein Feuer in der Straße Langer Weg gemeldet. Aus noch unklarer Ursache gerieten Teile eines Hausdaches unter der installierten Photovoltaikanlage in Brand. Das Feuer konnte schnell gelöscht und ein noch größerer Schaden verhindert werden. Bei dem Löscheinsatz wurden zwei Feuerwehrleute leicht verletzt, die vorsorglich ins Krankenhaus kamen. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 75.000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Weinstadt: Unfall - beim Rangieren übersehen

Am Dienstagmorgen, gegen 05:30 Uhr rangierte ein 35-Jähriger mit einem Linienbus in der Strümpfelbacher Straße rückwärts und übersah dabei den hinter ihm stehenden BMW eines 65-Jährigen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 13:01

    POL-AA: Ostalbkreis: Pkw macht sich selbstständig und Radlader beschädigt

    Aalen (ots) - Bettringen: Pkw macht sich selbstständig Am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr parkte ein 31-jähriger Mann seinen Renault im Greutweg und stieg aus diesem aus. Dabei vergaß er die Handbremse anzuziehen, sodass der Renault selbstständig losrollte. Nach wenigen Metern krachte er gegen einen am Straßenrand geparkten Tesla. Durch den Unfall entstand ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 09:25

    POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungsbrand in Aalen

    Aalen (ots) - Aalen: Wohnungsbrand Am Dienstagvormittag brach gegen 8 Uhr ein Feuer in einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Stuttgarter Straße aus. Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr mit starken Kräften im Einsatz. Im Gebäude hielten sich zehn Bewohner auf, von denen drei aus dem Obergeschoss durch die Feuerwehr gerettet wurden. Alle wurden durch den Rettungsdienst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren