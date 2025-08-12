Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Pkw macht sich selbstständig und Radlader beschädigt

Aalen (ots)

Bettringen: Pkw macht sich selbstständig

Am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr parkte ein 31-jähriger Mann seinen Renault im Greutweg und stieg aus diesem aus. Dabei vergaß er die Handbremse anzuziehen, sodass der Renault selbstständig losrollte. Nach wenigen Metern krachte er gegen einen am Straßenrand geparkten Tesla. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro.

Aalen-Wasseralfingen: Radlader beschädigt

Ein Vandale bewarf zwischen Freitagmittag 12 Uhr und Montagmorgen 06 Uhr einen in der Sandgrube am Bürgle geparkten Radlader mit Steinen. Hierdurch wurde die Windschutzscheibe des Radladers beschädigt, wodurch Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand. Der Polizeiposten Wasseralfingen nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Vandalen unter der Telefonnummer 07961 97960 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell