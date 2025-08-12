Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Einbruchsversuch, Vandalismus

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Zwischen Sonntag, 21:30 Uhr und Montag, 16:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Luise-Hartmann-Straße einen dort geparkten WV Caddy. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Westhausen/Westerhofen: Einbruchsversuch

Unbekannte versuchten zwischen Samstag, 15 Uhr und Sonntag, 11:30 Uhr die Verglasung an einer alten Stallung in der Weidenstraße aufzuhebeln. Hierbei beschädigten sie die Scheibe. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Westhausen unter 07363/919040 entgegen.

Aalen: Sachbeschädigung

In der Hirschbachstraße wurde zwischen Freitag, 18 Uhr und Montag, 9 Uhr ein Display einer Ladestation für E-Fahrezuge mutwillig beschädigt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen/BAB7: PKW gestreift

Um 11 Uhr befuhr am Montag ein 25-jähriger LKW-Fahrer die BAB7 in Richtung Würzburg auf dem rechten Fahrstreifen. Hierbei streifte er beim Vorbeifahren einen zwischen Oberkochen und Westhausen am Standstreifen abgestellten VW-Passat eines 22-Jährigen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 20000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein 78 Jahre alter VW-Fahrer wollte am Montagmittag die B29 an der Anschlussstelle Schwäbisch Gmünd West verlassen. Dabei kam er um kurz nach 13 Uhr aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Schutzplanken. Er entfernte sich anschließend unerlaubt, konnte jedoch von einem Zeugen beobachtet und deswegen rasch ermittelt werden. Der Sachschaden wird auf rund 3500 Euro geschätzt. Der 78-Jährige erhält nun eine Strafanzeige.

Heubach: Vandalismus

Zwei Jugendliche zogen am Montagabend durch die Ziegelwiesenstraße und trieben ihr Unwesen. Nach bisherigen Feststellungen rissen sie gegen 23.30 Uhr von einigen Fahrzeugen Außenspiegel ab, entwendeten Kennzeichen, verwüsteten Gärten und beschädigten eine Fensterscheibe eines Hauses. Einer der Jungs trug ein weißes T-Shirt, der andere ein dunkles Sportdress mit Seitenstreifen. Personen, die ebenfalls geschädigt wurden oder nähere Hinweise auf die beiden Vandalen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07171/3580 bei der Polizei in Schwäbisch Gmünd zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell