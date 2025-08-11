PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen/Beinstein: Raub mit Schusswaffe

Aalen (ots)

Am Samstagabend gegen 20 Uhr befand sich ein 46-jähriger Mann in seinem Pkw auf einem Parkplatz im Mühlweg in 71334 Waiblingen. Plötzlich stiegen zwei unbekannte Männer in seinen Pkw ein und forderten die Herausgabe von Bargeld. Einer der Täter bedrohte den 46-jährigen Mann dabei mit einer mutmaßlichen Schreckschusspistole. Im weiteren Verlauf gab die Täterschaft einen ungezielten Schuss ab, bei dem nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt wurde. Anschließend flüchteten die Täter vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Insbesondere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder aber Angaben zu verdächtigen Personen im Bereich Mühlweg / Waiblinger Straße machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07361 5800 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 15:26

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Diebstahl, Anlagebetrug

    Aalen (ots) - Fellbach/Schmiden: Fahrraddiebstahl Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag ein weiß-rotes Damen-Mountainbike im Wert von 500 Euro. Das Rad war in dieser Zeit in der Merowingerstraße abgestellt und mit einem Fahrradschloss gesichert. Fellbach: Anlagebetrug Im Mai 2025 wurde eine ältere Frau aus Fellbach auf eine Werbeanzeige für Aktien und Investments in einem sozialen Netzwerk ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 15:14

    POL-AA: Ostalbkreis: Polizeidrohne im Einsatz, Unfälle, Einbruchsversuch

    Aalen (ots) - Aalen: Polizeidrohne im Einsatz Die Bevölkerung wird darüber informiert, dass am Mittwoch, den 13. August 2025, im Rahmen der polizeilichen Einsatzmaßnahmen anlässlich des Fußballspiels VfR Aalen gegen Stuttgarter Kickers, die Polizei auch eine Drohne einsetzen wird. Aalen: Unfall beim Einfahren Ein 72-Jähriger fuhr am Montag gegen 9.30 Uhr mit ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 13:49

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Motorräder mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, Nach Streit mit Messer verletzt, Einbruch, Diebstahl und Unfallflucht

    Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Motorräder mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs - Zeugen gesucht Im Rahmen einer Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte des Polizeireviers Schwäbisch Hall am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr vier Motorradfahrer fest, welche beim Erkennen der Polizeibeamten anhielten und wendeten. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren