Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen/Beinstein: Raub mit Schusswaffe

Aalen (ots)

Am Samstagabend gegen 20 Uhr befand sich ein 46-jähriger Mann in seinem Pkw auf einem Parkplatz im Mühlweg in 71334 Waiblingen. Plötzlich stiegen zwei unbekannte Männer in seinen Pkw ein und forderten die Herausgabe von Bargeld. Einer der Täter bedrohte den 46-jährigen Mann dabei mit einer mutmaßlichen Schreckschusspistole. Im weiteren Verlauf gab die Täterschaft einen ungezielten Schuss ab, bei dem nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt wurde. Anschließend flüchteten die Täter vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Insbesondere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder aber Angaben zu verdächtigen Personen im Bereich Mühlweg / Waiblinger Straße machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07361 5800 zu melden.

