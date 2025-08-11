Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Motorräder mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, Nach Streit mit Messer verletzt, Einbruch, Diebstahl und Unfallflucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Motorräder mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs - Zeugen gesucht

Im Rahmen einer Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte des Polizeireviers Schwäbisch Hall am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr vier Motorradfahrer fest, welche beim Erkennen der Polizeibeamten anhielten und wendeten. Als die Polizeibeamten die Motorradfahrer in der Folge anhalten wollte, flüchteten diese und fuhren mit stark überhöhter Geschwindigkeit davon. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall sucht nun unter der Telefonnummer 0791 4000 Zeugen, welche Hinweise zu den vier Motorradfahrern abgeben können oder denen Motorradfahrer aufgefallen sind, welche am Sonntag mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren.

Wolpertshausen: Nach Streit mit Messer verletzt

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02 Uhr kam es in der Kirchstraße zu einem Streit zwischen einem 60-Jährigen und einem 51-Jährigen. In Folge des Streits verletzte der deutlich unter Alkoholeinfluss stehende 51-Jährige den 60-Jährigen leicht mit einem Messer. Der Betrunkene wurde in der Folge durch die Polizeibeamten in Gewahrsam genommen, der 60-Jährige wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Schrozberg: Diebstahl von Kartoffelpflanzen

In einem Zeitraum von Freitag, 22 Uhr bis Montag 7 Uhr wurde entlang der Kreisstraße 2528 von einem Kartoffelacker zwischen Schrozberg und Krailshausen in der Nachtzeit mehrere Kilo Kartoffelpflanzen entwendet. Der gestohlene Ertrag wird auf einen Preis von ca. 250 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07953 9250-10 beim Polizeiposten Blaufelden zu melden.

Crailsheim: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Freitag, 11 Uhr und Montag, 8 Uhr die Beifahrertüre eines ordnungsgemäß geparkten Pkw des Herstellers VW T-Cross. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, welche Hinweise auf den Unbekannten haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Blaufelden: Einbruch in Wohnhaus

In ein Haus in der Straße "Taubenrain" wurde im Zeitraum von Sonntag, 18 Uhr bis Montag, 8 Uhr eingedrungen und mehrere Räumlichkeiten und Schränke durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Personen, welchen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Blaufelden unter der Rufnummer 07953 9250-10 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell