POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Widerstände, Diebstähle, Verkehrsunfälle

Kirchberg an der Jagst: Von Fahrbahn abgekommen

Am Samstagnachmittag gegen 14:15 Uhr befuhr ein 61-jähriger Toyota-Fahrer die A6 in Richtung Heilbronn und wollte an der Anschlussstelle Kirchberg an der Jagst ausfahren. Dort kam er aufgrund eines Sekundenschlafs nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baumstumpf ehe er im Grünstreifen zum Stillstand kam. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro.

Crailsheim: Betrunkener in Gewahrsam genommen

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:15 Uhr wurde die Polizei in die Wilhelmstraße gerufen, weil dort ein stark alkoholisierter Mann herumschrie und die Anwohner störte. Der 23-Jährige wurde durch die Polizeibeamten angesprochen und ihm wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Diesem kam er nicht nach und grölte weiter herum. Der 23-Jährige wurde deshalb in Gewahrsam genommen.

Schwäbisch Hall: Hochzeit gestört und Widerstand geleistet

Eine 51-jährige Frau hielt sich am Freitagmittag gegen 12:45 Uhr mit ihren zwei Hunden im Bereich des Hospitalhofs auf. Zeitgleich fand dort eine Hochzeit statt. Die 51-Jährige sprach die Hochzeitsgesellschaft mehrfach an und bat nach Alkohol, ebenfalls bellten die beiden nicht angeleinten Hunde wiederholt die Gäste der Hochzeitsgesellschaft an. Der Bitte die Örtlichkeit zu verlassen, kam die Frau nicht nach, sondern entblößte stattdessen ihr Hinterteil gegenüber den dort anwesenden Personen. Durch die eintreffenden Polizeibeamten konnte die Frau zunächst dazu bewegt werden die Hunde anzuleinen und den Hospitalhof zu verlassen, kurz nachdem sie das dortige Gelände verlassen hatte, versuchte die 51-Jährige jedoch die Beamten zu Schlagen und zu treten. Die beiden Hunde schnappten ebenfalls nach den Beamten. Die Frau wurde in Gewahrsam genommen und die beiden Hunde wurden einem Tierheim übergeben. Gegen die 51-Jährige wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Vellberg: Motorradfahrer gestürzt

Am Freitagabend gegen 18:40 Uhr befuhr ein 19-jähriger Motorradfahrer die K2665 von Vellberg in Richtung Frankenhardt. In einer dortigen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Hierbei wurde der 19-Jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7500 Euro.

Obersontheim: Diebstahl aus Selbstbedienungsladen

Ein Dieb öffnete zwischen Mittwoch 11 Uhr und Sonntag 13 Uhr mit einem Werkzeug die Kasse eines Selbstbedienungsgeschäfts für Blumen an der L1066 zwischen Obersontheim und Markertshofen und entwendete daraus einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Vellberg: Pkws mit Rinder kollidiert

Am frühen Montagmorgen gegen 05:20 Uhr befuhren ein 61-jähriger Hyundai-Fahrer und ein 61-jähriger Toyota-Fahrer die L1064 von Schneckenweiler in Richtung Spaichbühl. Dort kollidierten beide mit Rindern, welche die Fahrbahn überquerten. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 16 500 Euro.

Rot am See: Aufbruch von Kasse an Selbstbedienungsfeld

In einem Zeitraum von Freitag, 19 Uhr bis Samstag, 8 Uhr wurde im Seemühlenweg an einem Blumenverkaufsfeld eine Kasse aufgebrochen, anschließend das darin befindende Bargeld sowie die Kasse entwendet. Insgesamt geht man von einem Gesamtschaden im hohen zweistelligen Bereich aus. Zeugen, denen der unbekannte Dieb aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 zu melden.

Blaufelden: Diebstahl an Selbstbedienungsladen

Zwischen Freitag, 22 Uhr und Samstag, 11:30 Uhr wurde in der Straße "Taubenrain" durch eine bislang unbekannte Täterschaft eine Kasse eines Selbstbedienungsladens gewaltsam geöffnet und anschließend Bargeld in einer Höhe von ca. 30 Euro entwendet. Personen, welchen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Rot am See: Unfallflucht

Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde am Mittwoch gegen 19:30 Uhr ein Pkw des Herstellers Audi beschädigt, während er in einer Parkbucht im Alleeweg geparkt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Durch den Unfall wurde neben dem vorderen Kennzeichen auch die Einparkhilfe beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen geht man von einem Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro aus. Mögliche Zeugen sollen sich beim Polizeirevier unter 07951 4800 melden.

Crailsheim: Unfallflucht

Auf einem Parkplatz eines Lebensmittelladens in der Hallerstraße wurde am Samstag zwischen 14:30 und 15:45 Uhr ein Pkw des Herstellers Seat durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum unmittelbar links vom Eingang geparkt. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Wallhausen/Hengstfeld: Versuchter Wohnungseinbruch

Zwischen Freitag und Sonntag wurde in der Hauptstraße versucht, mittels eines Hebelwerkzeugs sich Zutritt zu einer Wohnung zu verschaffen. Hierfür wurde mehrfach ohne Erfolg versucht, das Türschloss der Wohnungseingangstüre zu beschädigen. Zeugen, welche in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten, sollen sich mit Hinweisen an das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 wenden.

Crailsheim: Widerstand und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Nachdem in der Samstagnacht gegen 23:50 Uhr eine 20-jährige Frau mehrfach mit alkoholisiertem und aggressivem Verhalten im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofes in der Worthingtonstraße aufgefallen war, wurde die Störerin zunächst des Platzes verwiesen und nach erneuter Rückkehr dem Polizeigewahrsam zugeführt. Während der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich die Frau unkooperativ, beleidigte die eingesetzten Beamten und versuchte, diese körperlich anzugreifen. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt. Die 20-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

