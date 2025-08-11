Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen, Diebstahl, Unfälle

Aalen (ots)

Hüttlingen/Niederalfingen: Mülleimer in Brand gesetzt

Am Sonntag wurde ein Mülleimer für die Entsorgung von Hundekot in der Schlierbachstraße in Brand gesetzt. Derselbe Mülleimer wurde am 4.8. mit Farbe besprüht und bereits am 8.8. ebenfalls in Brand gesetzt. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Oberkochen: Sachbeschädigung an zwei PKW

Zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr und Samstag, 19 Uhr wurden im Gerhart-Hauptmann-Weg zwei BMW mutwillig beschädigt. Unbekannte zerkratzten die Motorhaube der Fahrzeuge und zerstachen einen Reifen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum von Freitag, 16 Uhr bis Samstag, 15 Uhr einen Opel auf einem Parkplatz in der Eduard-Pfeiffer-Straße. Anschließend entfernte er sich ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Auffahrunfall

Ein 36-jähriger Porsche-Fahrer befuhr am Freitag gegen 15:20 Uhr die L1084 in Richtung Ebnat. Hierbei fuhr er auf einen Skoda einer 51-Jährigen auf. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 12000 Euro.

Jagstzell: Unfallflucht

Am Sonntag beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz am Fischbachstausee einen dort abgestellten Fiat. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Ellwangen: Diebstahl aus PKW

An einem VW, welcher auf einem Parkplatz in der Friedhofstraße geparkt war, wurde am Samstag zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr die rechte Scheibe eingeschlagen und anschließend eine Handtasche von der Rückbank entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Jagstzell: Vorfahrt missachtet

Ein 15-Jähriger Mopedfahrer befuhr am Samstag gegen 19:20 Uhr den Höhenweg. An der Einmündung Oberer Weiler missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Opel eines 63-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß wodurch der 15-Jährige sich schwere Verletzungen zuzog. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt rund 10000 Euro.

Bopfingen/Unterriffingen: 40000 Euro Schaden bei Zusammenstoß

Als am Samstag gegen 11:10 Uhr, eine 29-jährige Audi-Fahrerin von der Steigfeldstraße in die Hohenloher Straße einbiegen wollte, übersah sie einen von links kommenden BMW eines 19-Jährigen. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurde der 19-Jährige sowie seine 22-Jährige Beifahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 40000 Euro.

Aalen: PKW zerkratzt

Ein VW wurde zwischen Freitag, 19 Uhr und Samstag, 9:30 Uhr in der Bischof-Fischer-Straße durch einen bislang unbekannten zerkratzt. Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

