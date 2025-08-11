Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis/Raum Backnang: Unfälle

Aalen (ots)

Backnang: Vorfahrt missachtet

An der Kreuzung Häfnersweg/Potsdamer Ring missachtete am Sonntag gegen 12.30 Uhr eine 58-jährige VW-Fahrerin die Vorfahrt einer 75-jährigen Fiat-Fahrerin. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt.

Murrhardt: Vorfahrt missachtet

Ein 88 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr am Sonntagmittag bei Schloßhof von der K1802 in die L 1120 ein. Dabei missachtete er gegen 12.30 Uhr die Vorfahrt eines 24-jährigen VV-Fahrers. Dessen Multivan musste anschließend abgeschleppt werden. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Spiegelberg: Motorradfahrer leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen wurde ein Motorradfahrer am Sonntagabend in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 20-Jährige fuhr gegen 18 Uhr mit seiner KTM die K1819 in Richtung Vorderbüchelberg. In einer scharfen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. An seinem Motorrad entstand lediglich geringer Sachschaden.

