POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis

Winnenden - In Wohnhaus eingebrochen

Zwischen Donnerstag und Samstag (07.-09.08.2025) schlug ein unbekannter Täter in Winnenden im Dinkelweg an einem Wohnhaus eine Fensterscheibe ein. Im Gebäudeinneren wurden anschließend mehrere Räume durchwühlt und letztlich Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer: 07195 694-0.

Backnang - Einbruch in Wohnung

Am Samstag (09.08.2025) wurde in der Gartenstraße in Backnang in eine Wohnung eingebrochen. Durch unbekannten Täter wurden insgesamt 150 Euro Bargeld entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter Tel.: 07191 909-0 entgegen.

