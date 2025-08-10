PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis

Aalen (ots)

Winnenden - In Wohnhaus eingebrochen

Zwischen Donnerstag und Samstag (07.-09.08.2025) schlug ein unbekannter Täter in Winnenden im Dinkelweg an einem Wohnhaus eine Fensterscheibe ein. Im Gebäudeinneren wurden anschließend mehrere Räume durchwühlt und letztlich Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer: 07195 694-0.

Backnang - Einbruch in Wohnung

Am Samstag (09.08.2025) wurde in der Gartenstraße in Backnang in eine Wohnung eingebrochen. Durch unbekannten Täter wurden insgesamt 150 Euro Bargeld entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter Tel.: 07191 909-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 11:15

    POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis

    Aalen (ots) - Aalen - Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt Am Freitag wurde auf einem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarkets in Aalen in der Hofherrnstraße ein geparkter Pkw Daimler (C-Klasse) zwischen 08:20 Uhr und 08:50 Uhr von einem unbekannten Pkw-Lenker bei einem Parkvorgang beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 22:48

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vermisste in Murrhardt wohlbehalten zurück

    Aalen (ots) - Murrhardt: Vermisstensuche erledigt Die seit Samstagvormittag vermisste 81-Jährige wurde wohlbehalten aufgefunden und in die Senioreneinrichtung zurück geführt. Ursprungsmeldung: Rems-Murr-Kreis: Polizeihubschrauber bei Vermisstensuche 09.08.2025, 16:03 Uhr Aalen Murrhardt: Vermisstensuche Seit Samstagvormittag wird aus einer Senioreneinrichtung in der Straße Hohenstein eine 81-jährige Frau ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 16:03

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizeihubschrauber bei Vermisstensuche

    Aalen (ots) - Murrhardt: Vermisstensuche Seit Samstagvormittag wird aus einer Senioreneinrichtung in der Straße Hohenstein eine 81-jährige Frau vermisst. Die Frau verließ die Einrichtung mit ihrem Rollator zu einem Spaziergang und kehrte bislang nicht zurück. Aufgrund der Witterungsverhältnisse ist es möglich, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befinden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren