Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis

Aalen (ots)

Aalen - Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt

Am Freitag wurde auf einem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarkets in Aalen in der Hofherrnstraße ein geparkter Pkw Daimler (C-Klasse) zwischen 08:20 Uhr und 08:50 Uhr von einem unbekannten Pkw-Lenker bei einem Parkvorgang beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Tel.: 07361 524-0 entgegen.

Neresheim - Schwer verletzter Pedelec-Fahrer

Ein 78-jähriger Pedelec-Fahrer überquerte am Samstag (09.08.2025) gegen 15:10 Uhr die Landesstraße 1080 im Bereich Hohenlohe. Hierbei übersah er den auf der Landestraße ordnungsgemäß fahrenden 30-jährigen Motorradfahrer, welcher von Beuren in Richtung Hohenlohe gefahren ist. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Pedelec-Fahrer schwere Verletzung zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

