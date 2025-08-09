Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Gem. Leutenbach: Beim Überholen von der Fahrbahn abgekommen

Am Freitag gegen 13:45 Uhr befuhr ein 29-Jähriger die Kreisstraße 1846 zwischen Leutenbach-Nellmersbach und Burgstetten-Erbstetten mit seinem PKW Daimler Benz. Er überholte einen Traktor mit Anhänger und geriet dabei zu weit nach links. Anschließend geriet das Auto in den Straßengraben, wurde ausgehebelt und flog einige Meter durch die Luft. Beim Aufprall auf den Boden erlitt der 29-Jährige leichte Verletzungen und es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Schorndorf: Unachtsam vom Fahrbahnrand angefahren

Am Freitag gegen 13:20 Uhr wollte ein 74-Jähriger mit seinem PKW Opel vom Fahrbahnrand der Welzheimer Straße anfahren. Er übersah offenbar einen in die gleiche Richtung fahrenden PKW Peugeot, der von einer 24-Jährigen gelenkt wurde und als sich dieser neben ihm befand, kam es zur Kollision. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 9.000 Euro.

B 29, Gem. Schorndorf: Unfallflucht nach Fahrstreifenwechsel

Am Freitag gegen 17:00 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker eines dunklen Kleinwagens an der Anschlussstelle Schorndorf - Haubersbronn auf die B 29 in Richtung Aalen auf. Bereits am Anfang des Beschleunigungsstreifens setzte der Kleinwagen zum Überholen des vor ihm fahrenden PKW Mercedes Benz, der von einem 46-Jährigen gelenkt wurde, an. Bei diesem verkehrswidrigen Überholvorgang stieß der Kleinwagen gegen den Mercedes Benz, schlingerte kurz und fuhr anschließend ohne Anzuhalten in Richtung Aalen davon. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu dem gesuchten dunklen Kleinwagen, der deutliche Beschädigungen im rechten Frontbereich aufweisen dürfte, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181/2040 in Verbindung zu setzen.

Althütte - Waldenweiler:

Am Freitag gegen 18:15 Uhr fuhr eine 26-Jährige mit einem Motorrad mit Beiwagen auf dem Gelände einer Firma in der Schlossstraße. In dem Beiwagen saß eine 23-jährige Frau. Aus unbekannter Ursache verlor die 26-Jährige während der Fahrt die Kontrolle über das Gespann und stieß dabei gegen einen Baustellencontainer. Die 26-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die 23-jährige Mitfahrerin im Beiwagen erlitt leichte Verletzungen. Bei dem Unfall entstand nur geringer Sachschaden.

Gem. Remshalden-Buoch: Radfahrer gestürzt und schwer verletzt

Am Freitag gegen 18:30 Uhr befuhr ein 67-Jähriger mit seinem Fahrrad einen Waldweg von Buoch in Richtung Rohrbronn. An einer leicht abschüssigen Stelle übersah der Mann offenbar eine Schranke, die den Waldweg etwa zur Hälfte sperrte. Der 67-Jährige stieß gegen die Schranke und wurden dadurch vom Fahrrad abgeworfen. Beim Aufprall erlitt er schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

