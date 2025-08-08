PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall und Treibstoff auf Autobahn

Aalen (ots)

Crailsheim: Fahrstreifenwechsel verursacht Sachschaden

Am frühen Freitagmorgen gegen 5:40 Uhr kam es kurz vor der Abzweigung zur Gaildorfer Straße auf der Goethestraße zu einem Verkehrsunfall. Laut Zeugenaussagen soll ein 31-jähriger Fiat-Fahrer ohne, den Blinker zu setzen, vom rechten auf den linken Fahrstreifen gewechselt und hierbei einen dort fahrenden 52-jährigen GMC-Fahrer übersehen haben. Dieser konnte eine Kollision nicht mehr verhindern, weshalb ein Sachschaden von insgesamt 1.000 Euro entstand.

Satteldorf: Treibstoff auf Autobahn verloren Auf der A6 zwischen der Anschlussstelle Crailsheim und der Landesgrenze zu Bayern überfuhr am Freitagmorgen gegen 9:30 Uhr ein 62-jähriger Sattelzugfahrer auf dem rechten Fahrstreifen ein auf der Fahrbahn liegendes Metallteil, das zuvor von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer verloren worden war. Dabei wurde der linke Kraftstofftank des Fahrzeugs beschädigt, sodass mehrere Hundert Liter Diesel auf die Fahrbahn sowie auf einen nahegelegenen Parkplatz ausliefen. Die Feuerwehr pumpte den restlichen Kraftstoff ab und verschloss einen Ablauf, um eine Verunreinigung zu verhindern. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang bislang kein Treibstoff in das Abwassersystem. Weitere erforderliche Maßnahmen übernimmt das Umweltamt. Für die Fahrbahnreinigung war zudem die Autobahnmeisterei im Einsatz und Teile des Fahrbahn mussten gesperrt werden. Der Gesamtschaden am Sattelzug und an der Fahrbahn wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun den Fahrer, der das Metallteil verloren hat, und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07904 / 94260 bei der Verkehrspolizei Kirchberg/Jagst zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

