POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Diebstahl und Einbrüche, Exhibitionist, Sachbeschädigungen

Weissach im Tal: Hohe Geschwindigkeit verursacht Unfall

Ein 20-jähriger BMW-Fahrer fuhr am Donnerstagabend gegen 18:20 Uhr die Kreisstraße 1908 von Althütte-Lutzenberg in Fahrtrichtung Weissach im Tal. Kurz vor Bruch fuhr er nach bisherigen Erkenntnissen mit nicht angepasster Geschwindigkeit in eine scharfe Linkskurve und konnte trotz starkem Bremsvorgang nicht verhindern, nach rechts von der Fahrbahn abzukommen und gegen eine dortige Befestigung der Böschung zu prallen. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Insgesamt ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro.

Aspach/Großaspach: Einbruch in Imbiss

Eine bislang unbekannte Täterschaft begab sich zwischen Mittwoch, 22 Uhr und Donnerstag, 10 Uhr in ein Imbissgeschäft in der Siemensstraße. Durch ein Fenster kam der Unbekannte in den Verkaufsraum, entwendete Bargeld in einer Höhe von mehreren hundert Euro aus einer Kasse und verließ den Imbiss nach bisherigen Erkenntnissen wieder durch das Fenster. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 07191 9090 zu melden.

Fellbach: Verschmutzung von Hauseingang

In der Nacht auf Freitag, von Donnerstagabend 23 Uhr bis Freitagmorgen 5:30 Uhr wurde in der Eugenstraße ein Hauseingangsbereich mit Mayonnaise und Dosengemüse beschmiert. Zudem wurde ein toter Fisch in den dortigen Briefkasten gelegt. Zeugen, welche Hinweise zu den Beschmierenden haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 57720 beim Polizeirevier Fellbach zu melden.

Fellbach: Unachtsamkeit verursacht Verkehrsunfall

In einem Kreisverkehr an der Bühlstraße nahm eine 85-jährige Toyota-Fahrerin einen aus der Bruckstraße kommenden 77-jährigen Mercedes-Fahrer zu spät wahr und touchierte diesen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Fellbach: Exhibitionistische Handlung an U-Bahn-Haltestelle

An einer U-Bahn-Haltestelle in der Esslinger Straße wurde am Donnerstagnachmittag gegen 16:30 Uhr in Fahrtrichtung stadteinwärts ein Mann beobachtet, der mit heruntergelassener Hose an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Zeugen zufolge soll es sich um einen etwa Mitte 20-jährigen Mann mit blonden, wuscheligen Haaren gehandelt haben. Er trug eine schwarze Jeans sowie ein T-Shirt mit weißem Aufdruck. Personen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 / 57720 zu melden.

Fellbach: Zeugen zu Unfallhergang gesucht

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Stuttgarter Straße kollidierten am Donnerstag gegen 15:45 Uhr zwei Fahrzeuge, nachdem ihre Fahrerinnen zeitgleich aus gegenüberliegenden Parklücken zurücksetzten. Beteiligt waren eine 55-jährige Mercedes-Fahrerin und eine 28-jährige VW-Fahrerin. Da bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, wer den Unfall verursacht hat, bei dem ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand, bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711 / 57720 zu melden.

Fellbach: Sachbeschädigung an Garagentür

Ein Unbekannter beschädigte auf unbekannte Weise am Mittwochabend gegen 23:25 Uhr ein Glas einer Garagentüre in der Maria-Merian-Straße. Hierbei entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Mögliche Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 0711 9519130 beim Polizeiposten Schmiden zu melden.

Fellbach: Versuchter Diebstahl von Roller

In der Wilhelmstraße wurden am Donnerstag gegen 23:10 Uhr vier unbekannte Personen dabei beobachtet, wie sie versuchten, einen Roller zu stehlen. Als Zeugen sie ansprachen, ließen sie von dem Fahrzeug ab und flüchteten zu Fuß. Alle Personen sollen Motorradkleidung getragen und einen Motorradhelm aufgehabt haben. Weitere Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 / 57720 beim Polizeirevier Fellbach zu melden.

Schwaikheim: Unfall - Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag, gegen 11:00 Uhr befuhr ein 66-jähriger Hyundai-Fahrer die Seitenstraße in Richtung Bahnhofstraße. An der Kreuzung zur Friedenstraße missachtete er die Vorfahrt der von rechts kommenden 57-jährigen Citroen-Fahrerin. Es kommt zum Unfall im Kreuzungsbereich. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Winnenden: In Wohnhaus eingedrungen

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam in ein Haus in der Hungerbergstraße ein. Dort durchwühlten sie Kommoden und Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, kann noch nicht gesagt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Winnenden bittet um Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen. Hinweisgeber können sich unter der Telefonnummer 07195 6940 bei der Polizei melden.

Schorndorf: Unbewohntes Haus durchsucht

Im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagabend verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem derzeit unbewohnten Haus in der Auerhahnstraße. Dazu schlugen sie eine Fensterscheibe ein, nachdem mehrere Hebelversuche fehlschlugen. Sie durchsuchten das gesamte Haus nach Wertgegenständen. Zum möglichen Diebesgut liegen derzeit noch keine Informationen vor. Die unbekannten Täter verließen das Haus und ließen einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro zurück. Das Polizeirevier Schorndorf bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07181 2040.

Schorndorf: Mit Einkaufswagen Auto beschädigt

Am Donnerstag gegen 17:55 Uhr schob ein etwa 5-jähriger Junge einen Einkaufswagen gegen einen MINI Cooper, der in der Kurlandstraße geparkt war und beschädigte dadurch das Fahrzeug. Der Junge war in einer Gruppe mit drei anderen Kindern im Alter bis etwa 10 Jahren unterwegs. Sie rannten danach in Richtung Rainbrunnenstraße weg. Am MINI entstand ein Sachschaden von etwa 750 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf bittet um Hinweise zu diesen Kindern. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07181 2040 zu melden.

Schorndorf: Jugendlicher ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Donnerstag gegen 12:00 Uhr fiel einer Polizeistreife ein 14-jähriger Jugendlicher auf einem Motorroller auf, der ohne Helm in der Feuerseestraße unterwegs war. Als er deswegen angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, reagierte der 14-jährige Rollerfahrer nicht und fuhr einfach weiter. Dabei fuhr er stellenweise auf dem Gehweg und missachtete etliche Verkehrszeichen. Bei einem Wendemanöver in der Risslerinstraße stürzte der 14-Jährige mit dem Motorroller, versuchte dann aber zu Fuß wegzulaufen. Er konnte jedoch schnell eingeholt werden. Durch den Sturz zog sich der 14-Jährige leichte Verletzungen zu. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle wurde bekannt, dass die am Roller angebrachten Versicherungskennzeichen gestohlen waren und der 14-jährige nicht nur ohne Helm, sondern auch ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Da auch die Besitzverhältnisse des Motorrollers der Marke SUZUKI vor Ort nicht sicher geklärt werden konnten, wurde dieser sichergestellt. Der 14-Jährige wurde an seinen Vater übergeben. Die Verkehrspolizei führt die Ermittlungen und bittet Zeugen, die die Rollerfahrt gesehen oder aber durch die Fahrweise des 14-Jährigen behindert oder gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07191 89290 zu melden.

