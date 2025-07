Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vereinsheim beschmiert

Bad Frankenhausen (ots)

Unbekannte hatten es auf ein Vereinsheim in der Kyffhäuserstraße Zeitraum von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, 17 Uhr abgesehen. Scheinbar wahllos brachten die Täter Farbe an der Gebäudewand an. Es entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro.

Wer kann Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben? Tatzeugen werden gebeten sich bei der Polizei im Kyffhäuserkreis unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0183214

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell