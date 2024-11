Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verletzter Polizeibeamter nach Widerstandshandlung

Arnstadt, Ilm-Kreis (ots)

Am Freitagabend wurde die Polizei auf einen polnischen Staatsbürger in der Ichtershäuser Straße in Arnstadt aufmerksam. Der Mann hatte bereits aufgrund seines Verhaltens einen Platzverweis für die Örtlichkeit erhalten, kehrte jedoch kurze Zeit später zurück und griff einen Mitarbeiter eines Sicherheitsdiensts mit einem Fahrradschloss an, als ihn dieser ansprach. Der Mitarbeiter wurde hierbei nicht verletzt. Aufgrund des fremd-aggressiven Verhaltens und der Zuwiderhandlung gegen den Platzverweis, wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Bei der Zuführung in die Gewahrsamsräumlichkeiten der Dienststelle leistete der Mann so erheblichen körperlichen Widerstand, dass sich ein 33-jähriger Polizeibeamter an der Hand verletzte und in der Folge dienstunfähig wurde. Ein durchgeführter Drogenvortest schlug positiv auf Amphetamin/Methamphetamin an. Zudem schien der Mann alkoholisiert zu sein. Nach einer Begutachtung durch den zuständigen Sozialpsychiatrischen Dienst wurde der Mann in ein Fachklinikum überstellt.

