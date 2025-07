LPI-NDH: Fassade beschädigt - Fahrzeugführer flüchtet

Artern (ots) - Zur Kollision von drei Fahrzeugen kam es am Dienstag in der Einbecker Straße. Gegen 07.30 Uhr verselbstständigte sich hier ein Volkswagen aus einer Parklücke und rollte gegen zwei ebenfalls abgeparkte Opel. Bisherigen Erkenntnissen zur Folge wurde das Fahrzeug nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 ...

