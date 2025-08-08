Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Aggressive Männer, Unfall und zerkratzter Pkw

Aalen (ots)

Aalen: Aggressiver Mann beleidigt Gäste und Polizei

In der Nacht auf Freitag betrat ein 68-jähriger Mann gegen 1:15 Uhr ein Cafe-Restaurant An der Stadtkirche und schrie herum, pöbelte Gäste an und beleidigte. Als ein 25-jähriger versuchte, den Mann aus dem Lokal zu bringen, schlug der 68-Jährige mit einem Stock in dessen Richtung und traf ihn am Handgelenk.

Nach dem Vorfall verließ der Mann noch vor Eintreffen der Polizei die Örtlichkeit. Etwa eine halbe Stunde später wurde er auf einem Parkplatz in der Stuttgarter Straße gemeldet. Dort kam es zur Auseinandersetzung mit denselben Personen wie zuvor. Der 68-jährige bedrohte die eingesetzten Polizisten mit seinem Stock und beleidigte sie. Dem aggressiven Mann wurden Handschließen angelegt und er wurde in Gewahrsam genommen. Auf dem Weg zur Dienststelle beleidigte er die eingesetzten Beamten erneut. Gegen ihn werden nun mehrere Strafverfahren geführt.

Aalen: Unfall beim Zurücksetzen

Als am Donnerstag ein 45-Jähriger gegen 12:30 Uhr an einer roten Ampel in der Friedrichstraße seinen BMW zurücksetzen wollte, um die Fahrspur zu wechseln, übersah er einen hinter ihm stehenden Ford eines 82-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß wodurch ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro entstand.

Heubach: Pkw zerkratzt

Am Donnerstag wurde zwischen 15.15 Uhr und 15.45 Uhr ein Mazda zerkratzt, der in der Ziegelwiesenstraße abgestellt war. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise erbittet der Polizeiposten Heubach unter Telefon 07173/8776.

Heubach: Häusliche Gewalt und tätlicher Angriff

Die Polizei wurde am Donnerstag gegen 22.45 Uhr in die Stettiner Straße gerufen. Dort verhielt sich ein 50 Jahre alter Bewohner aggressiv und hatte seine Partnerin mit einem Messer bedroht. Der stark alkoholisierte Mann wurde in Gewahrsam genommen. Beim Streifenwagen versetzte er unvermittelt einem Polizisten einen Kopfstoß und traf den Ordnungshüter im Gesicht. Dieser wurde leicht verletzt. Nur mit erheblichem Kraftaufwand konnte der Mann fixiert werden. Im Streifenfahrzeug spuckte er um sich und beleidigte die Polizisten. Nach ärztlicher Untersuchung wurde er unter Polizeibegleitung mit einem Rettungswagen in eine Fachklinik verbracht. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt.

