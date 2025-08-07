PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach/Schmiden: 13-jähriges Mädchen seit Montag vermisst

Aalen (ots)

Seit Montagmorgen (04.08.2025) wird ein 13-jähriges Mädchen aus Fellbach vermisst. Sie verließ die elterliche Wohnung in Fellbach-Schmiden und kehrte bislang nicht zurück. Möglicherweise befindet sie sich in einer hilflosen Lage. Die Kriminalpolizei Waiblingen sucht nach dem Mädchen und nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort der 13-Jährigen unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

Eine Beschreibung der Vermissten und ein Lichtbild sind unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/fellbach-vermisstenfahndung/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

