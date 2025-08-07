Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Überfall auf Tankstelle, Einbruch, Brand, Sachbeschädigung, Unfall und Dieseldiebstahl

Waiblingen: Überfall auf Tankstelle - Täter geht leer aus

Am Donnerstagmorgen betrat gegen 05:15 Uhr ein unbekannter männlicher Täter die Tankstelle in der Mayenner Straße und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Geld. In der Folge entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem unbekannten Täter und einem Mitarbeiter der Tankstelle, worauf der Unbekannte ohne Beute die Flucht ergriff. Bei der Rangelei wurde der Mitarbeiter leicht an einem Finger verletzt. Zum unbekannten männlichen Täter ist bekannt, dass er etwa 175-180 cm groß ist und schwarz gekleidet war. Zudem trug er ein schwarzes Basecap und hatte schwarz/weiße Handschuhe an. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 an das Polizeipräsidium Aalen zu wenden.

Alfdorf: In ehemaliges Sägewerk eingebrochen

In der Zeit von Freitag, 25.07. bis Dienstag, 29.07.2025 gelangten unbekannte Täter gewaltsam in das ehemalige Sägewerk "Hummelgautsche", welches derzeit der Gemeinde als Veranstaltungsort dient. Durch die Täter wurden alle Räumlichkeiten durchsucht und diverse Werkzeuge im Wert von etwa 200 Euro entwendet. Der Polizeiposten Welzheim führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07182 92810.

Backnang: Mobile Toilette durch Böller beschädigt

Unbekannte Vandalen drangen von Mittwoch auf Donnerstag in eine umzäunte Baustelle im Bereich der Erbstetter Straße/B14 ein und zündeten in einer dortigen mobilen Toilette mehrere Böller. Das Toilettenhäuschen wurde dadurch stark beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Das Polizeirevier Backnang bittet um Zeugenhinweise, da das Zünden der Böller erheblichen Lärm verursacht haben muss. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Tel. 07191 9090 zu melden.

Schorndorf: Brand

Aus noch unklarer Ursache gerieten am Donnerstag, gegen 08:50 Uhr zwei Plastikwannen mit Metallschrott in Brand, die an einer Hausfassade in der Gmünder Straße abgestellt waren. Das Feuer breitete auf die Fassade und auf gelagerte Holzbalken aus. Das Feuer konnte schnell gelöscht und eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindert werden. Die Feuerwehr Schorndorf war mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Winnenden: Dieseldiebstahl

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag betraten unbekannte Täter ein Firmengelände in der Max-Eyth-Straße und zapften etwa 50-60 Liter Diesel aus einem dort abgestellten Radlader ab. Dessen Tank war offenbar nicht verschlossen. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Winnenden unter Tel. 07195 6940.

Winnenden: Unfall beim Abbiegen

Am Mittwochnachmittag wollten zwei Autofahrer nebeneinander auf unterschiedlichen Fahrstreifen von der L1140 nach links auf die Waiblinger Straße abbiegen. Während des Abbiegevorgangs wechselte ein 89-jähriger VW Golf-Fahrer plötzlich den Fahrstreifen und touchierte den neben ihm fahrenden Ford Transit eines 22-Jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

