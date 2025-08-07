Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl von E-Bike, Unfälle, Brand von Trafostation, rechte Parolen auf Feier skandiert

Aalen (ots)

Backnang: Diebstahl von Pedelec

In einem Zeitraum von Samstag, 10:30 Uhr bis Sonntag, 15:30 Uhr wurde in der Straße "Ölberg" ein schwarzes Pedelec der Marke Winora entwendet. Das Fahrrad war in diesem Zeitpunkt gesichert gewesen. Zeugen, welche Hinweise zum Verbleib des Pedelecs machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07191 909-0 zu melden.

Murrhardt: Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt

Ein 18-jähriger Motorradfahrer war als Letzter einer dreiköpfigen Gruppe auf der L1119 von Vorderwestermurr in Richtung Murrhardt unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve berührte er mit dem rechten Fußpedal den Boden, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und bremste sich zu stark ab. Das Motorrad stellte sich auf, fuhr geradeaus aus der Kurve und geriet in den angrenzenden Wald. Dort rutschte es eine Böschung hinunter und kippte zur Seite. Der junge Fahrer wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Er trug durchgehend einen Schutzhelm sowie Protektoren. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Fellbach: Senior verursacht mehrere Unfälle

Ein 85-jähriger Mercedesfahrer verursachte am Mittwochnachmittag zwischen 14:20 Uhr und 14:50 Uhr mehrere Unfälle im Stadtgebiet Fellbach. Nachdem der 85-Jährige zunächst in der Stuttgarter Straße gegen zwei geparkte PKWs fuhr, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr in Richtung Bahnhofstraße davon. Wenig später wurde eine weitere Unfallflucht an einem parkenden Fahrzeug in der August-Brändle-Straße gemeldet und das gleiche Fahrzeug beschrieben. Gegen 14:50 Uhr überfuhr der 85-Jährige im Bereich Waiblinger Straße eine Verkehrsinsel, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr in der Folge eine bepflanzte Fahrbahnverengung und touchierte dort einen Baum, ein geparktes Motorrad und kam kurz vor der Einmündung zur Lessingstraße neben der Fahrbahn zum Stehen. Der 85-Jährige blieb durch den Unfall unverletzt, wurde aber zur medizinischen Abklärung ins Krankenhaus gebracht, da laut Notarzt der Verdacht auf einen akuten medizinischen Notfall beim Mercedes-Fahrer vorlag. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Waiblingen: Kabelbrand in Trafostation

Am Donnerstag, gegen 04:30 Uhr wurde ein Brandalarm beim Waiblinger Hallenbad in der Straße "An der Talaue" gemeldet. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 30 Wehrleuten im Einsatz. Höchstwahrscheinlich kam es aufgrund eines technischen Defektes in der Trafostation beim Hallenbad zu einem Elektrobrand. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Winnenden: Mit über 2,5 Promille unterwegs

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Mittwoch, gegen 18:00 Uhr ein 31-jähriger Peugeot-Fahrer in der Ringstraße auf seine Fahrtüchtigkeit kontrolliert. Nachdem den Polizeibeamten starker Alkoholgeruch entgegenschlug, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der 31-jährige Peugeot-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der Autofahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und muss mit mehreren Anzeigen rechnen.

Welzheim: rechte Parolen und Gesten auf Feier - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Samstag, den 02.08.2025, auf Sonntag, den 03.08.2025, wurde im Festzelt des Sommerfests im Ortsteil Welzheim-Gausmannsweiler zum Abschluss die deutsche Nationalhymne gespielt. Im Nachgang der Veranstaltung wurde der Polizei mitgeteilt, dass während der Nationalhymne durch Einzelpersonen strafbare rechte Gesten gezeigt und eine strafbare Parole gerufen wurde. Die Polizei bittet Personen, die den Vorfall mitbekommen haben oder Videos und Bilder entsprechender Tathandlung besitzen, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 07361 5800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell