Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Griff nach Pistole, Diebstahl, aggressiver Gast und aggressiver Patient

Aalen (ots)

Aalen: Bewohner greift nach Pistole

Zwei Besatzungen der Polizei befanden sich am Mittwochabend im Zuge strafrechtlicher Ermittlungen in einer Wohnung in der Langerstraße. Hierbei war ein 56 Jahre alter Bewohner anwesend und griff plötzlich nach der Pistole eines Beamten und versuchte diese zu ziehen. Dies misslang, der Polizist überwältigte den 56-Jährigen sofort. Er wurde mit auf das Polizeirevier genommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt.

Aalen: Fahrraddiebstahl

Ein 17-Jähriger stellte am Mittwoch gegen 18:20 Uhr sein schwarzes Fahrrad der Marke Cube, Modell Reaction Hybrid Performance 500, im Bereich des Theodor-Heuss-Gymnasiums in der Friedrichstraße ab. Als er gegen 20:40 Uhr zurückkehrte, stellte er das Fehlen des Mountainbikes fest. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Fahrradfahrer übersehen

Am Mittwoch wollte ein 49-Jähriger gegen 16:45 Uhr von einem Firmenparkplatz nach rechts in die Obere Bahnstraße einfahren. Hierbei übersah er einen auf dem Gehweg fahrenden 31-jährigen Fahrradfahrer. Es kam daraufhin zur Kollision. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Der Radler blieb unverletzt.

Aalen: Aggressiver Gast

Am späten Abend kam es in einem Cafe-Restaurant An der Stadtkirche zu einem Zwischenfall mit einem aggressiven und alkoholisierten Mann. Der 68-Jährige pöbelte gegen 21:45 Uhr zunächst mehrere weibliche Gäste an. Ein anwesender 18-Jähriger griff ein, woraufhin der 67-Jährige mit seinem Gehstock auf mehrere Bedienungen losging. Gemeinsam gelang es den Mitarbeitern sowie Gästen, dem Mann den Gehstock abzunehmen. Dieser ergriff anschließend die Flucht, konnte jedoch ermittelt werden. Die Ermittlungen dauern an. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt.

Westhausen/BAB7: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Als am Dienstag gegen 10 Uhr eine 75-Jährige mit ihrem Nissan den Fahrstreifen auf der BAB7 zwischen der Anschlussstelle Aalen/Westhausen und der Anschlussstelle Aalen/Oberkochen wechseln wollte, streifte sie einen am rechten Fahrstreifen fahrenden PKW eines 66-Jährigen. Hierbei verursachte sie einen Schaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Ellwangen: 34-Jähriger geht auf Arzt los

Ein 34 Jahre alter stark alkoholisierter Mann wurde am Mittwochabend regungslos am Bahnhof aufgefunden und ins Krankenhaus eingeliefert. Dort kam er gegen 23 Uhr zu sich, wurde aggressiv und ging mit den Fäusten auf den behandelnden Arzt los. Diesem gelang es, den 34-Jährigen bis zum Eintreffen der verständigten Polizei am Boden zu fixieren. Während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme beleidigte und bedrohte er den Arzt, provozierte, indem er mehrfach "Heil Hitler" rief und versuchte den entsprechenden Gruß zu zeigen. Der 34-Jährige mit algerischer Staatsangehörigkeit wurde durch die Polizei zur Ausnüchterung sowie Störungsbeseitigung bis Donnerstagmorgen in Gewahrsam genommen. Zudem erwarten ihn nun entsprechende Strafanzeigen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

In der Gemeindehausstraße wurde am Mittwoch gegen 11.45 Uhr ein parkender BMW beschädigt. Der Verursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt. Der ältere Fahrer hatte graue Haare und war mit einem weißen, größeren Pkw mit auswärtigem Kennzeichen unterwegs. Weitere Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

