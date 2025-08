Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Betrügereien und Unfall

Aalen (ots)

Murrhardt: Trickbetrug

Durch geschickte Gesprächsführung wurde einem 61-Jährigen seit Ende Juni vorgegaukelt, dass er der Empfänger einer Box mit Edelmetallen sei. Für den sicheren Versand der Kiste sollte der 61-jährige Mann mehrere Gutscheinkarten kaufen und die Codes an die unbekannten Täter übermitteln. In der Hoffnung, die Lieferung mit Gold und Silber zu erhalten, kam der Geschädigte dieser Aufforderung nach. Als sich der Versand der Kiste immer weiter verzögerte, kamen dem 61-Jährigen Zweifel und er erstattete Anzeige. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Kernen im Remstal: Anlagebetrug mit fünfstelligem Schaden

Durch ein prominentes Gesicht eines Fernsehstars auf Instagram wurde eine ältere Frau Ende Juni auf eine vermeintlich sichere Geldanlage aufmerksam und meldete sich daraufhin auf der entsprechenden Webseite an. Kurz darauf wurde sie durch einen unbekannten männlichen Täter kontaktiert und ein Kundenkonto eingerichtet. Dazu überwies die Geschädigte bereits einen geringen dreistelligen Betrag. Auch einer weiteren Aufforderung, nochmals einen geringen dreistelligen Betrag zu zahlen, kam die Dame nach. Um weiteres Vertrauen zu gewinnen, wurde der Geschädigten dieser Betrag kurze Zeit später wieder gutgeschrieben. Als nach einigen Tagen ein Investitionsgewinn im niedrigen fünfstelligen Bereich angezeigt wurde, wollte die Geschädigte die Auszahlung des Betrags veranlassen. Dazu ermöglichte sie Anfang August einem unbekannten Täter Zugriff auf ihren Online-Banking-Account. Ihr wurde mitgeteilt, dass sie die Auszahlung mit einer TAN-Nummer freigeben müsste - was sie mit Blick auf den möglichen Gewinn auch tat. Im Nachhinein musste die Geschädigte feststellen, dass dadurch von ihrem Konto ein mittlerer fünfstelliger Betrag unbefugt transferiert wurde. Um sich vor diesen Betrügern zu schützen, rät die Polizei:

-Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden. Der Aussicht auf einen hohen Gewinn (Rendite) steht immer ein hohes Risiko, bis hin zum Totalverlust, gegenüber.

- Achten Sie auf den Firmensitz. Unseriöse Anbieter von Anlageprodukten wählen ihren Geschäftssitz gerne im Ausland, vor allem in den bekannten Steueroasen in Übersee.

-Holen Sie sich Rat: Sprechen Sie mit Bekannten oder Ihrer Hausbank, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen.

-Gewähren Sie unbekannten Personen niemals (Fern)Zugang zu Ihrem Computer oder zu Ihrem Online-Banking.

- Prüfen Sie jeden Auftrag und jede Transaktion gründlich vor einer Freigabe.

Was tun im Betrugsfall?

-Melden Sie den Betrug: Informieren Sie die Polizei. Sichern Sie Beweise: Sammeln Sie alle Informationen über den Betrug, wie E-Mails, Chats, Telefonnummern oder Zahlungsbelege.

Weitere Informationen und Verhaltenstipps erhalten Sie auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes: https://www.polizeiberatung.de/themen-und-tipps/betrug/kredit-und-anlagebetrug/

Murrhardt: Pkw überschlägt sich

Am Mittwochnachmittag befuhr ein 35- jähriger Audilenker die K1802 von Murrhardt in Richtung Hinterwestermurr. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr durch den dortigen Graben und überschlug sich in der Folge. Hierbei verletzte sich der Fahrer leicht und musste durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes kurzzeitig versorgt werden. Am Audi des 35- Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Die Kreisstraße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme temporär voll gesperrt.

