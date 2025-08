Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Alkoholisiert aufgefahren

Am Dienstagabend kam es in der Friedrichstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein alkoholisierter Mercedes-Fahrer auf einen abbremsenden Opel auffuhr. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch Sachschaden.

Gegen 21:30 Uhr befuhr der 35-jährige Mercedes-Fahrer die Friedrichstraße in Richtung Wasseralfingen. Hierbei übersah er, dass ein vorausfahrender 30 Jahre alter Opel-Fahrer abbremsen musste und fuhr auf. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch beim Unfallverursacher. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Der 35-Jährige Mann wurde daraufhin in eine Klinik verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde.

Westhausen: Aufgrund Unachtsamkeit aufgefahren

Am Dienstag befuhr ein 19-Jähriger gegen 8:50 Uhr mit seinem Dacia die BAB7 in Richtung Ulm. Aufgrund Unachtsamkeit kollidierte er zwischen der Anschlussstelle Ellwangen und der Anschlussstelle Aalen/Westhausen mit einem vorausfahrenden Sattelzug eines 61-Jährigen. Infolgedessen wurde er nach rechts in die Schutzplanke abgewiesen. Durch die Kollision wurden seine beiden Mitfahrer im Alter von 24 und 25 Jahren leicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 30 000 Euro. Der Dacia war aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werde.

Ellwangen: Kollision beim Auffahren auf die BAB

Beim Auffahren von der Raststätte Ellwanger Berge Ost auf die BAB7 übersah am Dienstag ein 71-jähriger Mercedes-Fahrer einen auf der BAB7 fahrenden LKW eines 53-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß wobei ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro entstand.

Ellwangen: Von der Fahrbahn abgekommen

Gegen 1:30 Uhr kam am Mittwoch eine 19-jährige Mazda-Fahrerin auf der Verbindungsstraße zwischen dem Schloss und Rattstadt aufgrund Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte zunächst mit zwei Apfelbäumen, geriet daraufhin ins Schleudern und kam schließlich in einer angrenzenden Wiese zum Stehen.

Die Fahrerin blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand jedoch erheblicher Schaden in Höhe von rund 17 000 Euro.

Bopfingen: PKW übersehen

Beim Rückwärtsausparken auf einem Parkplatz in der Aalener Straße, übersah am Dienstag eine 85-jährige Toyota-Fahrerin einen von links kommenden VW einer 72-Jährigen. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Gegen Rechtsfahrgebot verstoßen

Ein 37-jähriger Opel-Fahrer verstieß am Mittwoch gegen 2 Uh, in der Lorcher Straße gegen das Rechtsfahrgebot und kollidierte in der Folge mit einem entgegenkommenden Citroen eines 32-Jährigen. Durch die Kollision entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Lorch: Unfall aufgrund Fahrfehler

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehler geriet ein 16-jähriger am Mittwoch, gegen Mitternacht mit seinem Mopedauto beim Befahren des Kreisverkehrs in der Gmünder Straße mit den Reifen zum Teil auf den Kreisverkehr und infolgedessen auf dem Dach zum Liegen. Es entstand Sachschaden, der Jugendliche blieb unverletzt. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Im Zeitraum von Donnerstag 31.07., 21:30 Uhr bis Dienstag, 17 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Josefstraße ein Mercedes durch einen Unbekannten beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von 3000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell