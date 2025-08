Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Wohnhausbrand, E-Scooter-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt und Roller beschädigt

Aalen (ots)

Kirchberg an der Jagst: Wohnhausbrand

Am Dienstagnachmittag gegen 15:45 Uhr kam es im Esbachweg zum Brand eines Wohnhauses. Aufgrund eines technischen Defekts einer Heizdecke entwickelte sich ein Feuer, welches anschließend auf das Wohnhaus übergriff. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Zwei Bewohner des Hauses wurden durch Rauchgas leicht verletzt und kamen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Durch den Brand entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 150 000 Euro.

Crailsheim: E-Scooter-Fahrerin angefahren und geflüchtet

Ein Verkehrsteilnehmer fuhr am Dienstagmittag gegen 12:55 Uhr von hinten auf eine 64-jährige E-Scooter-Fahrerin auf. Diese stürzte und wurde leicht verletzt. Anschließend fuhr der Unfallverursacher ohne anzuhalten davon. Das Polizeirevier Crailsheim nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Schwäbisch Hall: Roller beschädigt

Zwischen Montagabend 23 Uhr und Dienstagmorgen 07:40 Uhr beschädigte ein Vandale einen in der Daimlerstraße abgestellten Roller indem er dessen Kunststoffverkleidung abriss. Hierdurch entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise zum noch unbekannten Vandalen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

