Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Anlagebetrug, Trickdiebstahl

Aalen (ots)

Leutenbach/Nellmersbach: Anlagebetrug

Eine Seniorin registrierte sich vor ein paar Wochen auf einem vermeintlichen Online-Finanzportal. Kurze Zeit später wurde sie von angeblichen Finanzberatern kontaktiert und überwies in Folge mehrmals einen niedrigen dreistelligen Betrag. Später wurde sie aufgefordert unter Anleitung der Täterschaft ein Konto bei einer Online-Bank in Übersee zu eröffnen und einen niedrigen vierstelligen Betrag einzuzahlen. Die unbekannten Täter köderten die Geschädigte mit dem Versprechen, dass mehr Geld auch mehr Gewinn erzielen würde. Die Geschädigte glaubte den Versprechungen und zahlte das Geld.

Um sich vor Betrügern zu schützen rät die Polizei:

- Prüfen Sie, wo Sie ihr Geld anlegen. Seriöse Plattformen sind auf der Datenbank der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu finden. Sie können auch beim Verbrauchertelefon der BaFin kostenfrei unter der Nummer 08002100500 nach dem Anbieter fragen. - Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden. - Achten Sie auf den Firmensitz. Unseriöse Anbieter von Anlageprodukten wählen ihren Geschäftssitz gerne im Ausland, vor allem in den bekannten Steueroasen in Übersee.

Holen Sie sich Rat: Sprechen Sie mit Bekannten oder Ihrer Hausbank, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen.

Was tun im Betrugsfall?

- Melden Sie den Betrug: Informieren Sie die Polizei. - Sichern Sie Beweise: Sammeln Sie alle Informationen über den Betrug, wie E-Mails, Chats, Telefonnummern oder Zahlungsbelege.

Weitere Informationen und Verhaltenstipps erhalten Sie auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/kredit-und-anlagebetrug/

Schwaikheim: Trickdiebstahl

Am Dienstagmittag erschlich sich gegen 12:50 Uhr ein unbekannter männlicher Täter Zutritt zu einer Wohnung in der Aispachstraße. Unter dem Vorwand einen Feuermelder prüfen zu müssen, wurde der Unbekannte in die Wohnung gelassen. Als er die Wohnungsinhaberin um ein Glas Wasser bat, nutzte er ihre Abwesenheit und entwendete Bargeld in Höhe von etwa 500 Euro. Unter dem Vorwand, etwas holen zu müssen, verließ der Unbekannte die Wohnung. Zum unbekannten Täter ist bekannt, dass dieser etwa 30-35 Jahre alt war, einen Stoppelbart hatte und gebrochen Deutsch sprach. Er trug eine zweifarbige Mütze und hatte eine auffällig blaue Jacke an. Zudem trug er ein helles T-Shirt und dunkle Jeans. Zeugenhinweise zum unbekannten Täter erbittet das Polizeirevier Winnenden unter der Rufnummer 07195 6940.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell