POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall und versuchter Einbruch

Aalen (ots) - Aalen: Lkw touchiert Pkw Ein 66-jähriger LKW-Fahrer geriet am Montag gegen 15:40 Uhr in der Ulmer Straße vermutlich aus Unachtsamkeit leicht auf die rechte Fahrspur und kollidierte daraufhin mit dem Audi eines 62-Jährigen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 11 000 Euro. Aalen: PKW rollt rückwärts- Verursacherin flüchtet Am Montag kam es um 15:20 Uhr an einer Ampel in der Alte ...

mehr