Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis-Ellwangen: Folgemeldung zu niedergestochenem Mann

Aalen (ots)

Wie berichtet, stach am Sonntagabend gegen 20 Uhr ein 33-Jähriger auf einen 45-Jährigen ein. Nachdem sich der Tatverdächtige am Montagmorgen beim Polizeirevier gestellt hatte, wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen am Montagnachmittag dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Unterbringungsbefehl und setzte diesen in Vollzug. Im Anschluss wurde der Beschuldigte in eine Klinik für forensische Psychiatrie eingeliefert. Der Geschädigte befindet sich noch in der stationären Behandlung. Die Ermittlung von der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei dauern an.

Ursprungsmeldung: 04.08.2025, 09:58 Uhr

Aalen Ellwangen: 33-Jähriger sticht auf 45-Jährigen ein

Ein 33 Jahre alter Mann stach am Sonntagabend gegen 20 Uhr mutmaßlich mit einem Messer mehrfach auf einen 45-Jährigen ein. Beide waren Patienten in der Psychiatrischen Klinik, die sich im Gebäude der Virngrundklinik befindet, und befanden sich beim Rauchen, als der Geschädigte plötzlich attackiert wurde. Dieser wurde nach ersten Erkenntnissen schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und konnte sich ins Innere der Klinik retten. Der 33-Jährige flüchtete. Eine intensive polizeiliche Fahndung nach ihm, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, führte nicht zu dessen Auffinden. Sicherheitshalber wurde im Rahmen der Fahndung auch die Klinik durchsucht. Am Montag gegen 6 Uhr stellte der Beschuldigte sich schließlich beim Polizeirevier Aalen. Er wurde vorläufig festgenommen. Der Beschuldigte wird dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der über den von der Staatsanwaltschaft Ellwangen beantragten Unterbringungsbefehl entscheidet. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei Aalen dauern an.

