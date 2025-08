Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Einbruchsversuch

Aalen (ots)

Aalen: Lkw touchiert Pkw

Ein 66-jähriger LKW-Fahrer geriet am Montag gegen 15:40 Uhr in der Ulmer Straße vermutlich aus Unachtsamkeit leicht auf die rechte Fahrspur und kollidierte daraufhin mit dem Audi eines 62-Jährigen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 11 000 Euro.

Aalen: PKW rollt rückwärts- Verursacherin flüchtet

Am Montag kam es um 15:20 Uhr an einer Ampel in der Alte Heidenheimer Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Eine 24-Jährige stand mit ihrem VW Up an der Ampel zur Hochbrücke von der Hirschbachstraße kommend, als ein vor ihr stehender VW Polo zurückrollte und mit dem Up kollidierte. Anschließend stieg die 29 Jahre alte Verursacherin aus, begutachtete den Schaden und beide einigten sich, den Vorfall auf einem nahegelegenen Parkplatz zu klären. Die Unfallverursacherin entfernte sich jedoch unmittelbar, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Sie konnte jedoch anhand des Kennzeichens ermittelt werden. Sie erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige.

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte am Montag zwischen 11:50 Uhr und 13 Uhr einen in der Hofherrnstraße geparkten VW Touareg. Hierbei verursachte er einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde am Montag zwischen 10:50 Uhr und 13 Uhr ein BMW auf einem Parkplatz in der Parlerstraße vermutlich beim Ein-/Ausparken, beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Mögglingen: Versuchter Einbruch in Apotheke

Im Zeitraum zwischen Montag, 28.07. und Samstag, 02.08. versuchten Einbrecher die Seitentür einer Apotheke in der Bahnhofstraße aufzuhebeln. Die Einbrecher gelangten jedoch nicht in das Gebäude, hinterließen jedoch Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07173/8776 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell