POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall, Kabelbrand und Mann bedroht

Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Fahrzeugbrand Am Montagnachmittag gegen 13:40 Uhr fing ein VW Bus in der Grohwiesenstraße aufgrund eines technischen Defekts Feuer und geriet in Vollbrand. Die Feuerwehr war vor Ort und konnte den Brand löschen ehe dieser auf angrenzende Wohnhäuser übergriff. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 6000 Euro. Rückfragen bitte an: ...

