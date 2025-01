Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt einen 29-Jährigen

Augsburg (ots)

In der Pressemitteilung Nr. 0139 vom 22.11.2025 berichteten wir wie folgt:

Göggingen - Am Montag (20.01.2025) sprach ein bislang unbekannter Mann ein 12-jähriges Mädchen in der Radaustraße an.

Die 12-Jährige lief gegen 06.45 Uhr in die Schule und wurde von einem unbekannten Mann nach einer Zigarette gefragt. Die 12-Jährige ignorierte den Mann und lief weiter. Der Mann folgte dem Mädchen und setzte sich in der Straßenbahn neben sie. An der Schule entfernte sich der Mann, sprach das 12-jährige Mädchen nach der Schule aber erneut an.

Die Polizei klärt nun die Hintergründe des Verhaltens und um wen es sich bei dem Unbekannten handelt. [...]

Ab hier neu:

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte ein 29-Jähriger als Verantwortlicher identifiziert werden. Beamte suchten den Mann heute persönlich auf und belehrten ihn eindringlich hinsichtlich seines Verhaltens. Es ergaben sich bislang keine Hinweise auf eine Straftat.

