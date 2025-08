Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen durch Graffiti, Unfall, Diebstahl, Rauchentwicklung

Aalen (ots)

Korb: Farbschmierereien an Garagentor

Von Sonntagabend auf Montagmittag wurde in der Heppacher Straße ein Garagentor mittels Sprühfarbe verunstaltet. Unbekannte Vandalen sprühten ein ca ein Meter großes Gesicht auf das Tor bevor sie unerkannt das Weite suchen konnten. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro beziffert. Die Polizei in Waiblingen sucht Zeugen unter 07151 950422.

Winnenden: Rollerdiebstahl am Bahnhof

Am Montag zwischen 7.30 Uhr und 16.10 Uhr wurde am Bahnhof auf Höhe der Fahrradständer ein Roller der Marke Yamaha, Typ Cygnus-X, durch bislang unbekannte Langfinger entwendet. Der Roller war mittels Lenkradschloss gegen die Wegfahrt gesichert. Der Schaden liegt im niederen vierstelligen Bereich. Die Polizei in Winnenden bittet Zeugen denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter der 07195 6940 zu melden.

Fellbach: Sachbeschädigung durch Graffiti

Unbekannte Vandalen beschmierten in der Nacht von Sonntag auf Montag die Rückseite einer LKW-Halle der Stadtwerke in der Ringstraße mit Sprühfarbe. Durch den aufgesprühten Schriftzug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Das Polizeirevier Fellbach führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 0711 57720.

Fellbach/Schmiden: Starke Rauchentwicklung

Am Montagabend, gegen 20:15 Uhr teilten mehrere Zeugen eine starke Rauchentwicklung und beißenden Geruch in der Fellbacher Straße mit. Eine Streife des Polizeireviers Fellbach konnte auf einem Grundstück in der Nähe einen 31-jährigen Mann antreffen, der nasse Kartonagen verbrannte. Der 31-Jährige wurde angewiesen das Feuer umgehend zu löschen und die verbleibenden Kartonagen ordnungsgemäß auf einem Wertstoffhoff oder Altpapiercontainern zu entsorgen. Zu einem Sachschaden kam es nicht.

Waldrems: Auffahrunfall auf B14

Am Montagnachmittag, gegen 15:10 Uhr schätzte ein 28-jähriger Seat-Fahrer die feuchten Fahrbahnbedingungen falsch ein und fuhr auf der B14 Höhe Waldrems auf den vor ihm fahrenden Mercedes eines 36-jährigen Fahrers auf. Beide Fahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 5.000 Euro.

