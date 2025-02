POL-LM: Auseinandersetzung in Limburg

Limburg (ots) - In Wohnung eingebrochen +++ Beitrag der Autobahnpolizei 1. In Wohnung eingebrochen, Hadamar, Alte Chaussee, Montag, 10.02.2025, 08:00 Uhr bis 10:50 Uhr (cw)Eine Wohnung in Hadamar war am Montagvormittag das Ziel von Einbrechern. Zwischen 08:00 Uhr und 10:50 Uhr hatten die Täter zunächst das Treppenhaus und anschließend die Wohnung im ersten ...

