PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: In Wohnung eingebrochen +++ Autobahnpolizei: Sattelauflieger brennt auf der A3

Limburg (ots)

In Wohnung eingebrochen +++ Beitrag der Autobahnpolizei

1. In Wohnung eingebrochen,

Hadamar, Alte Chaussee, Montag, 10.02.2025, 08:00 Uhr bis 10:50 Uhr

(cw)Eine Wohnung in Hadamar war am Montagvormittag das Ziel von Einbrechern.

Zwischen 08:00 Uhr und 10:50 Uhr hatten die Täter zunächst das Treppenhaus und anschließend die Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses widerrechtlich betreten. In den Wohnräumen durchsuchten die unbekannten Personen sämtliche Räume, stahlen Bargeld in vierstelliger Höhe und flohen in unbekannte Richtung.

Hinweise auf die Tat oder die Täter nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 9140 - 0 entgegen.

Beitrag der Autobahnpolizei

Sattelauflieger brennt auf der A3,

Bundesautobahn 3, Bereich Limburg, Fahrtrichtung Köln, Dienstag, 11.02.2025, 07:20 Uhr

(cw)Am Dienstagmorgen brannte auf der Bundesautobahn 3 bei Limburg ein Sattelauflieger.

Gegen 07:20 Uhr meldeten mehrere Personen auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Limburg-Nord und Diez einen brennenden Sattelauflieger. Dieser hatte Holzpaletten geladen und fing vermutlich aufgrund einer Reifenpanne Feuer. Der Sattelauflieger brannte vollständig ab, es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa 80.000 Euro. Der Fahrer des Sattelzugs verletze sich leicht und wurde in einem Krankenhaus behandelt. Die Fahrbahn in Richtung Norden war kurzfristig voll gesperrt. Durch die umfangreichen Lösch- und Bergungsarbeiten staute sich der Verkehr zeitweise auf etwa acht Kilometer in Richtung Köln. Der Verkehr wurde über den mittleren und linken Fahrstreifen an der Brandstelle vorbeigeführt.

Die Autobahn konnte in den Nachmittagsstunden wieder vollständig freigegeben werden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell