POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fahndung nach vermisster 12-Jähriger

Aalen (ots) - Ellwangen: Folgemeldung zu niedergestochenem Mann Wie berichtet, stach am Sonntagabend gegen 20 Uhr ein 33-Jähriger auf einen 45-Jährigen ein. Nachdem sich der Tatverdächtige am Montagmorgen beim Polizeirevier gestellt hatte, wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen am Montagnachmittag dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ...

mehr