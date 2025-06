FW Weinheim: Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 4229 bei Sulzbach - Fahrzeug überschlägt sich

Weinheim (ots) - Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim wurde am Samstagmorgen (3.5.) gegen 9:00 Uhr zu einem gemeldeten Brand in einer Kleingartenanlage nahe der Barbarabrücke, Mierendorffstraße alarmiert. Passanten hatten eine Rauchentwicklung bemerkt und vermutet, dass Unrat oder Sperrmüll in Brand geraten sei. ...

mehr