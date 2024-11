Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Kleinanzeigen-Geschäft - "Käufer" rauben Verkäufer aus

Duisburg (ots)

Aus einem Kleinanzeigen-Geschäft ist am Montag (25. November, 17 Uhr) in einer Wohnung auf der Schillerstraße ein Raub geworden. Ein 57-Jähriger hatte auf der Online-Verkaufsplattform Goldschmuck inseriert und wartete an dem Nachmittag auf den angeblichen Käufer. Als dieser in Begleitung eines weiteren Mannes erschien, ließ der Duisburger das Duo in die Wohnung, um den Kauf abzuwickeln. Plötzlich schnappte sich einer der Täter den Schmuck, der auf dem Tisch lag, und rannte gemeinsam mit seinem Komplizen davon. Der 57-Jährige versuchte das Duo am Treppenabgang aufzuhalten, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Den Räubern gelang schließlich die Flucht in Richtung Margarethenstraße. Der Duisburger blieb mit leichten Verletzungen zurück, Rettungssanitäter behandelten ihn vor Ort.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die nähere Angaben zu den Unbekannten machen können: Einer von ihnen wird auf Mitte 30 Jahre und 1,75 Meter Größe geschätzt. Er hat kurze, schwarze, nach hinten gegelte Haare und braune Augen. Zum Tatzeitpunkt trug er dunkle Kleidung und weiße Turnschuhe der Marke "Kempa". Sein Komplize wird auf 1,90 Meter Größe geschätzt. Auch er hatte dunkle Kleidung an, hat braune Augen und schwarze Haare - aber mit einem Seitenscheitel und kurzen Seiten. Auf seiner linken Hand hat der Unbekannte ein Kreuz-Tattoo. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell