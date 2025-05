Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Verkehrsunfall sorgt auf der B38 in Weinheim für Stau am Montag vormittag

Weinheim (ots)

Weinheim. Am Montagmorgen kam es gegen 09:45 Uhr auf der B38 in Fahrtrichtung Viernheim kurz vor dem Autobahnkreuz Weinheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Ein blauer Kleinwagen kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Lkw und kam in der Folge an der Mittelleitplanke zum Stehen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt, die vom Rettungsdienst vor Ort betreut wurde. Die Feuerwehr Weinheim war zur technischen Hilfeleistung im Einsatz. Der Einsatzschwerpunkt lag bis zum Eintreffen der Polizei zunächst auf der Absicherung der Einsatzstelle sowie der Betreuung der Unfallbeteiligten. Nach Abschluss der Erstmaßnahmen unterstützte die Feuerwehr weiterhin die Polizei bei der Unfallaufnahme und Absicherung. Die restlichen Einsatzkräfte konnte nach kurzer Zeit wieder einrücken. Eine Fachfirma wurde zur Einsatzstelle hinzugezogen, um auslaufende Betriebsmittel aufzunehmen. Gegen Mittag konnte die Einsatzstelle wieder freigegeben werden. Während der Einsatzmaßnahmen kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen auf der B38. Die genaue Unfallursache ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell