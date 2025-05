Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Brennender Komposthaufen und eingeschlagene Scheibe sorgen für Feuerwehreinsätze

Weinheim (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim wurde am Samstagmorgen (3.5.) gegen 9:00 Uhr zu einem gemeldeten Brand in einer Kleingartenanlage nahe der Barbarabrücke, Mierendorffstraße alarmiert. Passanten hatten eine Rauchentwicklung bemerkt und vermutet, dass Unrat oder Sperrmüll in Brand geraten sei.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Abteilung Stadt stellte sich jedoch heraus, dass ein Komposthaufen in Brand geraten war. Das Feuer war bereits durch Nachbarn weitgehend abgelöscht worden. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Polizei übergeben. Zwei Löschfahrzeuge der Abteilung Stadt waren im Einsatz.

Am Sonntagvormittag gegen 11:30 Uhr wurde die Feuerwehr erneut alarmier, diesmal zur Amtshilfe für die Polizei. Nach einem Einbruch in die Friedrich Grund- und Realschule an der Bergstraße musste ein beschädigtes Fenster fachgerecht gesichert werden. Die Feuerwehr war mit einem Rüstwagen sowie einem Transportfahrzeug im Einsatz, auf dem spezielles Material wie Holzplatten, Böcke und weiteres Verschalungsmaterial verladen ist. Das Fenster wurde durch die Einsatzkräfte professionell verschlossen und die Einsatzstelle an die Schulleitung übergeben.

