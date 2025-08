Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Betrug, Vandalismus, Streitigkeiten und Unfall

Aalen (ots)

Waiblingen: Betrug durch falschen Zahlungsdienstmitarbeiter

Am Sonntagabend wurde eine 21- jährige Waiblingerin Opfer eines betrügerischen Anrufs. Der unbekannte Anrufer gab sich als Mitarbeiter eines Zahlungsdienstleisters aus und brachte die Geschädigte dazu eine App für Fremdzugriffe zu installieren. Während des Telefonats wurden dann verschiedene Investitionen im insgesamt niederen vierstelligen Bereich durch die Geschädigte getätigt. Als das Telefonat beendet wurde, hatte Sie keinen Zugriff mehr auf die Gelder und bemerkte den Betrug.

So schützen Sie sich:

- Seriöse Unternehmen nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf. - Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus. - Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Wenn Sie Opfer wurden

- Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn runter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter. - Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und das Fernwartungsprogramm auf Ihrem Rechner löschen. - Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind. - Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurückholen können. - Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Waiblingen: Vandalismus am Hallenbad

Am Dienstagabend um 21.44 Uhr wurde aus der Ferne beobachtet, wie die beiden Parkplatzschranken am Waiblinger Hallenbad mutwillig durch einen unbekannten Vandalen beschädigt und anschließend ins Gebüsch geworfen wurden. Der Täter war mit einem BMX Fahrrad unterwegs und konnte sich damit von der Örtlichkeit entfernen. Eine Personenbeschreibung konnte nicht angegeben werden. Die Polizei in Waiblingen sucht Zeugen die unter 07151 950422 Hinweise zum Täter geben können.

Winnenden: Streitigkeiten im Straßenverkehr - Beteiligter gesucht

Am Dienstag um 16.28 Uhr kam es zwischen zwei Verkehrsteilnehmern in der Waiblinger Straße zu einem Streitgespräch, infolgedessen ein 20- jähriger beteiligter Rollerfahrer den Außenspiegel eines ebenfalls involvierten hellen VW Bus abschlägt. Der 20- Jährige konnte im Anschluss durch die Polizei angetroffen und zum Sachverhalt befragt werden. Der Lenker des VW Bus ist bislang noch unbekannt. Die Polizei in Winnenden bittet Zeugen sich unter 07195 6940 zu melden.

Burgstetten/Erbstetten: Unfall unter Alkohol

Am Dienstagabend gegen 23:55 Uhr verlor ein 39-jähriger Ford-Fahrer aufgrund von Alkoholgenuss die Kontrolle über sein Fahrzeug. An der Einmündung Nellmersbacher Straße (K1846) und Europastraße kam er alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Stein und einem Zaun. Anschließend entfernte sich der 39-Jährige und sein erwachsener Beifahrer zu Fuß von der Unfallstelle, konnten aber rasch durch die Polizei ermittelt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab beim 39-Jährigen einen Wert von über 2 Promille. Sein Führerschein wurde sofort beschlagnahmt und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 12.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell