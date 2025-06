Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Jugendliche attackieren 18-Jährige - Trio im Fokus der Ermittlungen

Minden (ots)

(SN) Am Mittwochnachmittag kam es am ZOB in Minden zu einer Auseinandersetzung, bei der eine 18-jährige Mindenerin durch drei jugendliche Mädchen leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet die junge Frau gegen 15 Uhr in einen Streit mit dem Trio, der in einem körperlichen Übergriff mündete. In deren Verlauf wurde der 18-Jährigen unter anderem eine E-Zigarette entwendet. Zwei der mutmaßlichen Täterinnen entfernten sich anschließend vom Tatort.

Einsatzkräfte der Polizei konnten eine 13-jährige Tatverdächtige aus Minden noch vor Ort antreffen. Das mutmaßliche Diebesgut wurde bei ihr sichergestellt. Im weiteren Verlauf gerieten die beiden weiteren mutmaßlich beteiligten Mädchen - zwei polizeibekannte Mindenerinnen im Alter von 13 und 14 Jahren - in den Fokus der Polizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell