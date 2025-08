Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Bagger gestartet, Einbrecher festgenommen, gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwalt Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 15:45 Uhr und 19:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Gartenstraße in einem Parkhaus geparkten VW und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Rot am See: Bagger gestartet

Am Dienstagabend gegen 23 Uhr verschaffte sich eine Person Zutritt zu einer Baustelle in der Winterbergstraße. Dort startete er einen geparkten Bagger mit einem passenden Schlüssel und wurde hierbei von einem Anwohner bemerkt. Als der Anwohner nach draußen ging, bemerkte die Person diesen und flüchtete auf einem Fahrrad. Hinweise zum bislang Unbekannten nimmt der Polizeiposten Rot am See unter der Telefonnummer 07955 454 entgegen.

Schwäbisch Hall: Einbrecher festgenommen

Durch einen Zeugen wurde der Polizei am Dienstagabend gegen 23 Uhr mitgeteilt, dass Diebe mit einem Fahrzeug auf das Gelände eines Entsorgungszentrums in der Straße Im Hasenbühl gefahren sind. Nachdem die Örtlichkeit durch die Polizei überprüft wurde, konnte dort zum Abtransport bereitgestelltes Diebesgut festgestellt werden. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnten drei Tatverdächtige im Alter von 39, 35 und 16 Jahren festgenommen werden. Diese wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen zu beschlagnahmten Betäubungsmitteln

Im Zuge polizeilicher Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass ein 50-jähriger Mann in einem Stall in Kreßberg Cannabis in nicht geringer Menge anbaut und die Erzeugnisse im Anschluss veräußert. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde am Dienstagvormittag auf Grund eines durch das Amtsgericht Ellwangen erlassenen Durchsuchungsbeschluss der Stall und die Wohnanschrift des 50-Jährigen mit durchsucht. Hierbei wurden etwa 2,4 Kilogramm Marihuana, knapp 75 Gramm Haschisch und etwa 30 Gramm Haschisch-Tabak-Gemisch, sowie 5 Cannabispflanzen und ein Federdruckgewehr beschlagnahmt. Ebenfalls wurden circa 3600 Euro Bargeld beschlagnahmt. Im Rahmen der Durchsuchung ergab sich der Verdacht, dass auch eine 25-jährige Frau und ein 29-Jähriger Mann am Betäubungsmittelhandel beteiligt sind. Die drei Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei dauern an.

