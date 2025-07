Polizei Bochum

POL-BO: Schwerer Verkehrsunfall an Bahnübergang in Herne - Radfahrer kollidiert mit Zug

Herne (ots)

Am Freitagmorgen, 25. Juli, ereignete sich gegen 7 Uhr ein Verkehrsunfall an einem Bahnübergang in Herne-Holsterhausen, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 45-jähriger Radfahrer (ohne festen Wohnsitz) die Südstraße in Richtung Koniner Straße. Am Bahnübergang, der zu diesem Zeitpunkt für den Fahrzeugverkehr wegen eines herannahenden Zuges gesperrt war - die Schranken waren geschlossen und die Ampel soll Rot gezeigt haben -, fuhr der Radfahrer an den verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen sowie an der halbseitig geschlossenen Schranke vorbei und kollidierte mit einem in diesem Moment querenden Güterzug.

Der Radfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde umgehend von alarmierten Rettungskräften in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Glücklicherweise wurde der 45-Jährige von dem Zug nicht überrollt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen könnten defekte Bremsen am Fahrrad mitverantwortlich sein. Das Fahrrad wurde sichergestellt, um es auf technische Mängel zu untersuchen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Südstraße gesperrt.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell