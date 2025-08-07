Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und körperliche Auseinandersetzung

Aalen (ots)

Gaildorf: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch zwischen 09:20 Uhr und 09:55 Uhr einen In der Eschenau in einer Parklücke geparkten Mercedes. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfalstelle. Der Polizeiposten Gaildorf nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07970 95090 entgegen.

Schwäbisch Hall: Körperliche Auseinandersetzung

Am Mittwochabend gegen 22:30 Uhr war ein 39-jähriger Mann zu Fuß in der Gelbinger Gasse unterwegs. Dort kamen ihm zwei Männer im Alter zwischen 18 und 25 Jahren entgegen. Die beiden Männer beleidigten den 39-Jährigen, sodass sich daraus ein Streitgespräch entwickelte. Anschließend schlugen die beiden bislang unbekannten diesen zu Boden und traten dort nach ihm. Anschließend entfernten sich beide von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell