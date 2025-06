LPI-SHL: Zeugensuche nach Handtaschenraub

Suhl (ots) - Am Freitag gegen 17:55 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen einen längs der Fahrbahn in der Carl-Fiedler-Straße in Suhl geparkten schwarzen Nissan. Ohne den Eigentümer oder die Polizei zu informieren, entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort. Der Sachschaden am Nissan wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, melden ...

