Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Parkendes Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Suhl (ots)

Am Freitag gegen 17:55 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen einen längs der Fahrbahn in der Carl-Fiedler-Straße in Suhl geparkten schwarzen Nissan. Ohne den Eigentümer oder die Polizei zu informieren, entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort. Der Sachschaden am Nissan wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0153973/2025 beim Inspektionsdienst Suhl.

