Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: OStalbkreis. Unfälle, Automatenaufbruch

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Abbiegen

Eine 88-Jährige befuhr am Donnerstag gegen 9.40 Uhr mit ihrem Opel die mittlere Geradeausspur der Friedrichstraße. An der Roschmannkreuzung wollte sie nach rechts abbiegen und stieß dabei mit einem neben ihr fahrenden VW zusammen, der von einem 61-Jährigen gelenkt wurde. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Hüttlingen: Automatenaufbruch

Ein bislang unbekannter Dieb machte sich im Zeitraum zwischen Montag und Donnerstag an einem Warenautomaten zu schaffen, der im Bereich Straubenmühle aufgestellt ist. Er versuchte zunächst ein Fach des Automaten aufzuhebeln, in welchem sich eine Tüte Salzbrezeln für 2,20 Euro befand. Da der Versuch misslang, brannte der Täter ein Loch in die Plexiglas-Frontscheibe. Durch dieses zu kleine Loch zog er die Packung, welche jedoch nicht durchpasste und deswegen platzte, sodass der Packungsinhalt größtenteils im Fach verblieb. Im Ergebnis hat der Täter einen nicht unerheblichen Schaden angerichtet, um an eine Ware im Wert von 2,20 Euro zu gelangen, welche er letztendlich doch nicht wirklich bekam. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Schwäbsich Gmünd-Straßdorf: Roller gegen Pkw

Am Donnerstag wollte gegen 11 Uhr in der Einhornstraße der Fahrer eines Motorrollers einen BMW unerlaubt rechts überholen, dessen Fahrer gerade nach rechts in einen Parkplatz abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der Rollerfahrer sowie sein Sozius leicht verletzten. Sie wurden beide in ein Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell