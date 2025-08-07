Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung und Treibstoffdiebstahl

Aalen (ots)

Crailsheim: Fensterscheibe beschädigt

Zwischen Mittwoch, 11 Uhr und Donnerstag, 12 Uhr wurde in der Worthingtonstraße an einem Wohnhaus eine Fensterscheibe durch eine bislang unbekannte Person beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Vorfall haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 zu melden.

Schwäbisch Hall/Sulzdorf: Treibstoff aus Baggern entwendet

In einem Zeitraum von Mittwoch, 16:30 Uhr und Donnerstag, 7 Uhr wurden aus zwei Baggern, welche in der Bucher Straße auf einem Baustellengelände abgestellt waren, Treibstoff entwendet. Der Tankdeckel eines Baggers des Herstellers Yanmar war in diesem Zeitraum gesichert und wurde gewaltsam geöffnet. Ein weiterer Tankdeckel eines Baggers des Herstellers CAT war in diesem Zeitraum nicht gesichert. Insgesamt wurden mehrere hundert Liter Treibstoff entwendet, wodurch ein Schaden von ca. 550 Euro entstand. Personen, welche Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0791 4000 zu melden.

