Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Folgemeldung zu sexuellem übergriff auf junge Frau - Veröffentlichung Phantombild

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall/Hessental: Folgemeldung zu sexuellem Übergriff auf junge Frau - Veröffentlichung Phantombild

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen zum bereits berichteten Vorfall bei dem eine 26-jährige Frau in einem Waldstück beim Einkorn sexuell angegangen wurde, konnte nun ein Phantombild erstellt werden, mit dem nach dem bislang unbekannten Täter gesucht wird.

Link zum Phantombild: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/schwaebisch-hall-sexualdelikt/

Ursprungsmeldung vom 25.07.2025

Die Kriminalpolizei in Schwäbisch Hall sucht mit Hochdruck nach einem unbekannten männlichen Täter, der eine 26-jährige Frau sexuell angegangen haben soll. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagvormittag (22.07.) in einem Waldstück in der Verlängerung der Einkornstraße. Zu dem unbekannten männlichen Täter ist bekannt, dass dieser 40-50 Jahre alt und etwa 180 cm groß sei. Er hat eine normale Statur und trug eine beige oder hellbraune Sweatshirt-Jacke mit Kapuze, eine Jeans mit Gürtel und eine schwarze Basecap. Ferner hatte er braune Augen und dunkle Haare. Auffällig waren die buschigen Augenbrauen und seine ungepflegten Zähne.

Die Kriminalpolizei fragt:

- Wer war am Dienstag, zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr in dem Waldgebiet am Einkorn unterwegs und hat verdächtige Beobachtungen gemacht? - Wem sind im dortigen Umfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? - Wer hat die beschriebene Person im Verlauf des Dienstags gesehen?

Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07361 5800 an das Polizeipräsidium Aalen zu wenden.

