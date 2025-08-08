Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Nötigung im Straßenverkehr

Aalen (ots)

Ilshofen: Nötigung im Straßenverkehr

Am Donnerstagmorgen gegen 10:20 Uhr befuhr ein 45-jähriger Pkw-Fahrer die A6 in Richtung Nürnberg. Zwischen der Anschlussstelle Wolpertshausen und der Anschlussstelle Kirchberg fuhr ein 43-jähriger Aston Martin-Fahrer sehr dicht auf den 45-Jährigen auf und nötigte diesen dadurch nach rechts zu fahren und die Fahrbahn frei zu machen. Anschließend fuhr der 43-Jährige weiter und nötigte wohl weitere Verkehrsteilnehmer dazu, die Fahrbahn frei zu machen. Die Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg an der Jagst nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07904 94260 entgegen und bittet insbesondere darum, dass sich weitere, durch den Aston Martin-Fahrer genötigte Verkehrsteilnehmer bei der Polizei melden.

