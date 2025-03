POL-RZ: Körperverletzung in Elmenhorst - Zeugenaufruf

Ratzeburg (ots) - 06.03.2025 | Kreis Stormarn | 05.03.2025 - Siek Am 05.03.2025 kam es in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 20:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Neue Straße". Nach aktuellem Ermittlungsstand gelangten die bislang unbekannten Tatverdächtigen durch gewaltsames Öffnen eines Fensters im Erdgeschoss in das Haus. Sämtliche Räume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Der ...

